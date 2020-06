Calciomercato Roma, asta per un giallorosso | Il Chelsea fa sul serio

Calciomercato Roma, gli occhi della Premier League sul portiere Pau Lopez: pronta un’asta per lui, il Chelsea fa sul serio

Arrivato nella Capitale nel corso dell’ultima estate, Pau Lopez era chiamato a raccogliere l’eredità di Alisson Becker, quella che nella stagione 2018-2019 non era riuscito ad onorare la meteora Robin Olsen. Il portiere spagnolo, però, nonostante qualche prestazione degna di nota, non è sempre stato impeccabile e nella prossima (ed ennesima) rivoluzione che potrebbe colpire la Roma, il suo nome si configurerebbe tra i primi nella lista dei cedibili. Poco male per lui, comunque: l’ex portiere del Betis ha dalla sua tanti club che lo seguono e stimano da tempo. Soprattutto in Premier League, dove potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per assicurarsi i guantoni del portiere spagnolo.

Calciomercato Roma, 36 milioni per Pau Lopez: il Chelsea fa sul serio

Stando a quanto riportato dalle pagine online del media britannico ‘The Sun’, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il portiere giallorosso, al punto da esser pronto a mettere sul piato 36 milioni di sterline per il suo cartellino. Un interesse, quello dei Blues per Pau Lopez, condiviso anche da Tottenham e West Ham, club alla ricerca di un portiere affidabile, moderno e di grande potenziale da aggiungere nelle proprie rotazioni. Cifre che farebbero vacillare senza troppi indugi la Roma, a caccia di plusvalenze e impantanata in questioni extra-calciomercato.

E chissà, allora, se dopo la fallimentare esperienza in Premier League nel 2016-2017 (all’epoca proprio con la maglia del Tottenham), Pau Lopez non possa fare il suo ritorno per guadagnarsi, stavolta, un posto da futuro protagonista.