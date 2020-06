Calciomercato Inter, affare Lautaro | In arrivo la svolta da 200 milioni

Dopo una trattativa lunga diversi mesi, potrebbe arrivare la svolta definitiva riguardo Lautaro Martinez. La mossa del Barcellona

Nel complesso è stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che può ancora provare a lottare per due titoli fino alla fine della stagione. Prima ci sarà l’assalto alla Serie A, con la sfida contro la Sampdoria che potrebbe riaprire la lotta scudetto, e poi ad agosto tutte le attenzioni si sposteranno verso l’Europa League.

La società nel frattempo non ha mai smesso di lavorare sul calciomercato in questi mesi di stop ed è pronta a concretizzare operazioni importanti. Tutto dipenderà dalla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, che secondo quanto riportato da Don Balon potrebbe sbloccarsi a breve.

Calciomercato Inter, si sblocca Lautaro? Il Barcellona pronto a reinvestire 200 milioni di euro

I Blaugrana infatti starebbero prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di addio per Ansu Fati, che è considerato per certi versi il nuovo Messi. Ci sarebbe stato un primo ‘no’ all’offerta del Manchester United di 150 milioni di euro, così come riportato dal ‘The Times’.

Il Barcellona, però, starebbe valutando di far partire il proprio gioiello per 200 milioni di euro. La società potrebbe così reinvestire quei soldi per acquistare Lautaro Martinez a 111 milioni di euro e avanzerebbero anche 90 milioni da spendere per un terzino destro.

Dopo tanti mesi di trattative, dunque, il Manchester United potrebbe sbloccare in maniera definitiva l’operazione Lautaro Martinez.

