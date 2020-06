Calciomercato Juventus, sfida col Napoli per l’attaccante | Le parole dell’agente

Juventus e Napoli sono pronte a battagliare sul campo per la finale di Coppa Italia, ma la sfida potrebbe spostarsi anche sul mercato: parola dell’agente.

Monta l’attesa per la finale di Coppa Italia: Juventus e Napoli tradurranno ancora una volta sul campo la rivalità che più di ogni altra ha infiammato gli ultimi anni. La sfida che, fino ad ora, ha trovato il proprio apice nella stagione in cui i partenopei guidati da Sarri sono riusciti a battere all’Allianz Stadium i bianconeri di Gonzalo Higuain è pronta a vivere un nuovo capitolo. Juventus e Napoli, infatti, sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato: i due club hanno un obiettivo comune.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Bologna, rinnovo Mihajlovic | L’annuncio del club

Calciomercato Juventus, sfida col Napoli per Boga | Le parole dell’agente

Uno degli obiettivi comuni di Juventus e Napoli è Jeremie Boga: l’attaccante francese è appena stato riscattato dal Sassuolo e potrebbe avere un ruolo importante nel prossimo mercato. Sia i bianconeri che i partenopei avrebbero individuato in Boga un ottimo rinforzo per il reparto offensivo: sono 8 i gol fatti dal francese in Serie A quest’anno. L’interesse del Napoli si era palesato anche con le parole del ds Giuntoli, a cui oggi han fatto seguito quelle del fratello-agente di Boga a ‘Radio Kiss Kiss’. “Jeremie guarderà Napoli-Juventus questa sera e si godrà lo spettacolo, non so per chi farà il tifo. È molto felice di tornare a giocare dopo tre mesi di stop e vuole raggiungere gli obiettivi prefissati dal Sassuolo. Le parole di Giuntoli sono state molto apprezzate”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, possibile ritorno di fiamma in attacco | C’è l’indizio

Anche la Juventus è interessata a Boga che, in caso di partenza di Douglas Costa, potrebbe prendere il posto del brasiliano nell’attacco di Sarri. Paratici potrebbe complicare la vita al ds azzurro per il francese ed, in particolare, potrebbe far valere gli ottimi rapporti presenti fra il club piemontese ed il Sassuolo. La sfida fra Juventus e Napoli questa sera andrà in scena sul campo dell’Olimpico, ma poi potrebbe riversarsi anche sul mercato.

Juventus e Napoli sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato per Jeremie Boga: intanto, l’agente del francese ha risposto alle parole al miele di Giuntoli!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, contatti con Cristiano Ronaldo | La rivelazione

UEFA, UFFICIALE: ecco sedi e date di Champions e Europa League

Calciomercato Milan, assalto del Psg | Bennacer allo scoperto