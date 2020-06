Calciomercato Milan, assalto del Psg | Bennacer allo scoperto

Non solo acquisti per rinforzare la rosa, il Milan dovrà ancora monitorare il futuro del centrocampista Ismael Bennacer: ecco le sue parole

Dopo i proclami degli inizi la stagione del Milan non sarà certamente da ricordare con numerose divergenze nel corso della stagione. Ma non è tutto da buttare. Uno dei protagonisti in positivi della compagine rossonera è, senz’ombra di dubbio, il centrocampista algerino, Ismael Bennacer, ormai finito nel mirino delle big d’Europa. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento del PSG con il direttore sportivo Leonardo, pronto a fare follie per l’ex Empoli.

Calciomercato Milan, Bennacer svela il suo futuro

Lo stesso Bennacer ha rotto il silenzio rilasciando alcune dichiarazioni importanti al quotidiano algerino Le Buteur: “Non sono a conoscenza di nulla, mi limito a dare tutto lavorando sul campo: sono al servizio del Milan. Il mio focus è sul mio club, dove mi sento benissimo”. Infine, ha svelato: “Gli interessamenti dei grandi club mi onora“.

Il contratto con la società milanese scadrà nel giugno 2024, ma in caso di offerta vantaggiosa lo stesso centrocampista algerino potrebbe così strizzare l’occhio al club parigino. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro: le prossime settimane saranno decisive con il club francese pronto all’assalto decisivo.

