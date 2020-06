Calciomercato Roma, possibile ritorno di fiamma in attacco | C’è l’indizio

Calciomercato Roma, il nome di Milik potrebbe tornare nell’orbita giallorossa: il polacco sembra ormai in uscita dal Napoli, spunta l’indizio

Mentre il campionato si appresta a riprendere, in casa giallorossa le cose non sembrano svilupparsi per il senso giusto. La società è ormai impantanate in questioni extra-campo, con Pallotta alla ricerca di compratori per la sua Roma. E soprattutto, con le divergenze ormai quasi insanabili con la dirigenza sportiva, nella persona di Gianluca Petrachi. Ecco allora che immaginare un’ennesima rivoluzione/rifondazione nel corso del prossimo calciomercato, diventa più che plausibile. Già nella scorsa estate, l’ex DS del Toro aveva provato a ridisegnare quasi completamente l’undici di Fonseca, gettandosi alla ricerca spasmodica di un centravanti da regalare alla piazza capitolina: Higuain, Milik, Mariano, a tratti anche Icardi. Tutti erano stati nomi accostati ai giallorossi, ed uno di questi potrebbe presto riaccendersi.

Calciomercato Roma, Milik può tornare di moda: spunta fuori un indizio

Che il futuro di Arek Milik al Napoli non sia più certo, è qualcosa di molto realistico. Il centravanti polacco avrebbe manifestato a più riprese la propria perplessità sulle trattative di un rinnovo con gli azzurri, al punto da essere finito anche nel mirino di altre due big italiane, come Inter e Juventus. D’altronde, l’ufficialità appena giunta del prolungamento contrattuale di Mertens parla chiaro: gli azzurri continueranno a puntare sul belga. E con l’arrivo di Petagna nella prossima stagione, lo spazio lì davanti comincia a diventar poco per il polacco. Ecco allora che l’ipotesi Roma potrebbe stuzzicare tutte le parti in gioco. In primis i giallorossi, noti estimatori del calciatore e alla ricerca di un nuovo centravanti sul quale depositare l’eredità di Edin Dzeko.

E chissà allora se il nuovo centravanti della Roma sia molto più vicino (geograficamente) di quanto si possa pensare. E soprattutto, se la nuova rivoluzione societaria che si annuncia alle porte, stravolga ancora l’undici titolare dei giallorossi.

