Juventus, scambio con Alex Sandro | Paratici anticipa Marotta

Potrebbe profilarsi uno scambio tra Juventus e Chelsea con protagonisti Alex Sandro e Marcos Alonso. Lo spagnolo piace anche all’Inter

La Juventus potrebbe rifarsi il look anche sugli esterni difensivi nel prossimo mercato estivo. De Sciglio può finire nelLA maxi operazione con il Barcellona che vede coinvolti Pjanic e Arthur, con l’ex Milan che resta comunque nei radar anche del PSG. Sulla sinistra non è da escludere invece un possibile addio di Alex Sandro, con il club campione d’Italia pronto a valutare offerte allettanti per il giocatore. Il laterale brasiliano piace soprattutto in Premier League e la dirigenza della Continassa potrebbe riflettere di fronte ad un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso per Sarri

Su Alex Sandro, che piace anche in Francia al Paris Saint-Germain, c’è soprattutto il Chelsea Oltremanica a monitorare la situazione. Lampard vuole rinforzarsi sulla sinistra e avrebbe dato il via libera alla cessione di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è da tempo seguito dai bianconeri e in Italia c’è anche l‘Inter sulle sue tracce. Duello che potrebbe replicarsi pure per Marcos Alonso, profilo che piace molto sia a Sarri che a Conte. Se il Chelsea dovesse farsi avanti per Alex Sandro, Paratici potrebbe virare con decisione chiedendo in cambio l’inserimento dello spagnolo ex Fiorentina nell’operazione con i ‘Blues’. La valutazione dei due mancini combacia, con le due società che penserebbero quindi ad uno scambio alla pari.

La Juventus, oltre all’Inter di Marotta, dovrà fare attenzione comunque alla concorrenza del Newcastle, che con il cambio di proprietà sembra destinato ad investire massicciamente sul mercato e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Alonso.

