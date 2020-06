Juventus, clamoroso dalla Spagna | ”Neymar attende la chiamata”

La Juventus non sta vivendo una buona stagione fin qui e la società è pronta a una rivoluzione. Cambi clamorosi in attacco!

Non è un momento facile per la Juventus, che ha già ricevuto la prima delusione dopo la ripresa post-coronavirus a causa della sconfitta rimediata ieri sera contro il Napoli nella finale di Coppa Italia. Nel corso dei 90 minuti la squadra non ha brillato, ha impensierito pochissime volte Meret e ha rischiato in più occasioni di passare in svantaggio.

Alla fine i rigori hanno comunque premiato i partenopei che si erano comportati meglio durante la gara. Per la Juventus ora sono tutti in discussione e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per quanto riguarda le possibili mosse di mercato.

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna: rivoluzione in attacco, via CR7 e Dybala per Neymar!

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, i due fuoriclasse che spiccano più di tutti nella rosa bianconera, hanno deluso le attese non rendendosi praticamente mai pericolosi. La possibile rivoluzione di settembre potrebbe partire proprio dalle eventuali cessioni di loro due, così come riportato dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Juventus potrebbe cederli entrambi con la Joya che potrebbe essere chiamato dal Barcellona di Leo Messi. I soldi incassati, eventualmente, servirebbero per un altro colpo importante per l’attacco: Neymar. La testata giornalistica iberica riporta che il brasiliano sarebbe in attesa di una chiamata dei bianconeri.

In questo caso, dunque, la società bianconera perderebbe sicuramente due pezzi pregiati per ripartire da un altro fuiclasse, in modo da provare a invertire la rotta dopo mesi negativi.

