Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Erede a sorpresa

Il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus è in forte discussione dopo l’occasione persa in Tim Cup: pista inedita per il successore in vista del calciomercato estivo

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, con il primo trofeo stagionale che prende una strada molto lontana da Torino. La Juventus si lecca le ferite e guarda al futuro. Un futuro prossimo che dice Serie A, con la ripresa del campionato ormai imminente. A lungo raggio, invece, il club di Agnelli potrebbe decidere di cambiare non poco in vista della stagione 2020/21. Difficile il momento che sta vivendo Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Una panchina che comincia a traballare in modo vistoso, con una pista clamorosa che porterebbe al successore dell’ex tecnico del Napoli.

Calciomercato Juventus, opzione inedita per il post Sarri

Una sconfitta contro il suo passato che lascerà strascichi importanti per il suo futuro. Maurizio Sarri e la Juventus non sono mai stati tanto vicini a dirsi addio. La dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, starebbe fortemente pensando ad un cambio di allenatore al termine della stagione. Tutto dipenderà dalla corsa scudetto, dove la Juventus è in vantaggio sulla Lazio e non può permettersi passi falsi. Sfumata la Tim Cup, sarà il cammino in Serie A a decretare quella che sarà la decisione sul futuro di Maurizio Sarri. Se da un lato rimane viva la pista che porta al clamoroso ritorno di Max Allegri, dall’altro un’opzione decisamente intrigante starebbe facendosi strada nella mente della dirigenza juventina.

Il nome a sorpresa potrebbe essere quindi quello di Thomas Tuchel, tecnico del Psg che al termine della stagione dovrebbe salutare il club transalpino. Il tedesco resta in discussione in quel di Parigi e potrebbe dunque dire addio, con un anno d’anticipo sulla scadenza contrattuale. La Juventus dunque programma il futuro, un 2020/21 che rischia di veder tagliato fuori dai progetti bianconeri Maurizio Sarri. L’ex Borussia Dortmund piace al club torinese e potrebbe essere la soluzione ideale per ripartire l’anno prossimo.

Situazione in divenire: il divorzio tra Sarri e la Juventus è tutt’altro che utopia, il destino dell’ex Napoli rimane in bilico.

