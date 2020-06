Calciomercato Milan, svolta in attacco | C’è l’offerta: doppio sì!

Il Milan inizia a dar vita alla nuova rinascita lavorando sul mercato: continua l’interesse per l’attaccante che avrebbe aperto al trasferimento, si tratta

Il Milan ha voglia di tornare grande e vorrebbe farlo già dalla prossima stagione. La società rossonera sta lavorando alla rinascita del club, iniziando dalla prossima finestra di calciomercato. Il primo grande colpo potrebbe arrivare dalla Spagna. Il calciatore sembrerebbe disposto a dire sì al trasferimento. Trattativa intavolata.

Calciomercato Milan, Jovic apre al trasferimento: si tratta con il Real Madrid

Le ultime stagioni del Milan sono state deludenti, ma la società è pronta ad investire per riportare il club in vetta. La prossima sessione di calciomercato sarà dunque fondamentale per i rossoneri per costruire una rosa che possa essere competitiva in Italia ed in futuro in Europa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in Austria ci sarebbe stato un meeting tra Ralf Rangnick ed Ivan Gazidis per parlare degli obiettivi per la prossima stagione. Uno di questi sembrerebbe essere Luka Jovic, attaccante che sembrerebbe ormai essere ai margini del Real Madrid.

I rossoneri sembrerebbero aver pensato ad un piano per arrivare al giocatore senza spendere immediatamente i soldi per il cartelli. La strategia milanista infatti, sarebbe quella di proporre ai ‘blancos’ il presito biennale dell’attaccante con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il calciatore avrebbe già accettato la destinazione, dove si riunirebbe all’ex compagno ai tempi dell’Eintracht Francoforte, Ante Rebic. Vedremo se sarà questa l’offerta giusta per arrivare al bomber serbo.

