Juventus, UFFICIALE | Brutta notizia per Sarri: doppio ko

Brutte notizie in casa Juventus, Maurizio Sarri perde per infortunio sia Alex Sandro che Sami Khedira: il comunicato ufficiale del club bianconero.

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, arrivano brutte notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus perde infatti per infortunio anche due elementi della propria rosa. Si tratta di Alex Sandro e di Sami Khedira.

Juventus, due ko per Sarri: Khedira e Alex Sandro

Il club bianconero ha ufficializzato infatti gli infortuni sia del difensore brasiliano che del centrocampista tedesco. Alex Sandro ha riportato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Il terzino ha iniziato immediatamente la fisioterapia. Possibile che il suo stop possa essere di almeno 20 giorni.

Ko anche Khedira, che ha rimediato la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni il centrocampista tedesco sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero.

