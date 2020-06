Calciomercato Inter, ‘assist’ Werner | Ritorno di fiamma in attacco

Il capitolo attaccante per l’Inter è totalmente aperto: dall’Inghilterra torna di moda il bomber, nonostante l’allontanamento delle ultime settimane

Nel corso della stagione l’Inter ha evidenziato diversi difetti, emersi anche nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Una delle maggiori preoccupazioni di Antonio Conte sembra essere la scarsa profondità di rosa, in maniera particolare per quanto riguarda l’attacco. I nerazzurri non hanno un sostituto di Lukaku: nessuno dei giocatori dell’Inter, per caratteristiche, potrebbe giocare da prima punta se dovesse mancare il belga. Per questo motivo Marotta vorrebbe riuscire a portare a Milano una prima punta nel prossimo mercato. L’Inter non molla la presa su un bomber della Premier League, nonostante le recenti parole dell’attaccante.

Calciomercato Inter, riecco Giroud | Ora potrebbe lasciare il Chelsea!

Nel mercato di gennaio l’Inter è stata ad un passo da Olivier Giroud. A conferma delle voci di mercato, sono arrivate le rivelazioni dell’attaccante francese al ‘Guardian’: “Ero vicino a lasciare il club, ma non lo volevo davvero. Avevo bisogno di giocare in previsione degli Europei: ho quasi 34 anni, ma il mio corpo è pronto a giocare ancora al meglio per qualche anno. È vero anche che ho parlato con Lampard riguardo alla possibilità di lasciare il club e mi aveva dato il suo assenso. Quando mi ha detto che avrei avuto più chance di giocare, mi sono voluto fidare di lui. Ora voglio vincere più trofei possibili con il Chelsea“.

Le parole del francese non lasciano adito ad una possibile partenza, ma in questi giorni sembra essere già cambiato tutto. Come riferito da ‘L’Equipe’, infatti, l’acquisto di Timo Werner da parte dei ‘Blues’ toglierebbe ulteriore spazio all’ex Arsenal. Ed è proprio in vista dei prossimi Europei, obiettivi dichiarato dell’attaccante, che Giroud potrebbe decidere di lasciare il Chelsea. Per quanto riguarda l’Inter, nulla è cambiato rispetto a gennaio ed il francese sarebbe accolto con grande calore.

