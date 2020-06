Calciomercato Inter, affare fatto | Colpo in prospettiva

Primo colpo di mercato in casa Inter in chiave futura: il primo acquisto arriva dalla Svizzera e sarà girato subito in prestito

Continua il lavoro dell’Inter in chiave calciomercato per cercare nuovi innesti per la prossima stagione, così da combattere con la Juventus per lo scudetto. Beppe Marotta vorrebbe puntare forte anche sui giovani, molto importanti per il futuro nerazzurro ed anche per le casse in caso di plusvalenze. Così nella Milano nerazzurra arriva il primo colpo di mercato. Giovane classe 2000 per il futuro interista.

Calciomercato Inter, arriva Males dal Lucerna: verrà girato in prestito al Parma

Nonostante alcuni mesi d’anticipo, il calciomercato dell’Inter parte col botto. Beppe Marotta subito attivo e repentino per anticipare la concorrenza e mettere a segno il colpo di mercato in chiave futura. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, i nerazzurri avrebbero chiuso l’affare per arrivare a Darian Males, classe 2000 del Lucerna. L’accordo sarebbe arrivato sulla base di 4 milioni d’euro e superando la forte concorrenza di Atalanta e Valencia.

Males è un trequartista mancino, che potrà essere utile in futuro ai nerazzurri vista la sua duttilità nell’adattarsi anche a giocare come esterno offensivo. Vista la giovane età, il giocatore verrà subito girato in prestito al Parma, così da poter accumulare minutaggio ed esperienza in Italia. Un colpo di mercato importante per l’Inter che sottolinea anche la bravura di Beppe Marotta nell’anticipare la concorrenza. Arriva dunque un giovane talento che potrà rivelarsi un affare molto importante in futuro.

