Calciomercato Juventus, Ronaldo in MLS | L’annuncio dell’ex compagno

Dopo delle prestazioni incerte, il futuro di Cristiano Ronaldo torna ad essere in bilico. C’è la dichiarazione dell’ex compagno

Non è stata una grande stagione fin qui per la Juventus, che ha perso subito due obiettivi giocando in maniera poco brillante e deludente. La Coppa Italia ha confermato le difficoltà dei mesi precedenti e preoccupa tanto la mancanza di idee da parte della squadra allenata da Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero Sarri e traghettatore | Nome clamoroso

Anche Cristiano Ronaldo non ha vissuto una grande settimana, il portoghese è stato un flop in queste prime due gare e sicuramente la sosta di tre mesi ha influito nell’interrompere la macchina da gol che aveva trascinato i bianconeri all’inizio del 2020. Ora si torna a parlare con insistenza del suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare fatto | Colpo in prospettiva

Calciomercato Juventus, Ronaldo in MLS? Nani: “Mi ha detto che finirà lì”

Continuano ad esserci le sirene americane per Cristiano Ronaldo, che è atteso dalle compagini di MLS. Il suo ex compagno di squadra e di nazionale, Nani, ha svelato al giornalista di ESPN Taylor Twellman che lo stesso numero 7 bianconero gli ha detto in passato che probabilmente avrebbe finito la carriera negli Stati Uniti: “Un paio di anni fa, mi ha detto che probabilmente finirà in America”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, clamoroso dalla Spagna | ”Neymar attende la chiamata”

Ad attenderlo c’è soprattutto l’Inter Miami di David Beckham, che sogna un attacco stellare con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Oltre a loro potrebbe esserci anche David Silva, che lascerà la Premier League alla fine della stagione.

Secondo il The Sun, appare comunque difficile un trasferimento a breve di Cristiano Ronaldo in America, visto che il portoghese potrebbe rispettare il contratto con la Juventus fino al 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ronaldo umiliato in Spagna | ”Non ce ne siamo neanche accorti”

Ora è UFFICIALE: Roma, Petrachi sospeso | Il tweet del club