Calciomercato Juventus, esonero Sarri e traghettatore | Nome clamoroso

Il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus è sempre in bilico. L’esonero per l’allenatore toscano potrebbe essere anche immediato: ecco l’idea per il traghettatore

A Torino la delusione è davvero tanta. Dopo la Supercoppa persa a dicembre contro la Lazio, è arrivata un’altra sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Maurizio Sarri ora rischia davvero tanto con l’allenatore toscano che non è riuscito ad imporre il suo tipico gioco nella compagine bianconera. Il suo futuro resta sempre in bilico e, in caso di tracollo, la stessa dirigenza potrebbe optare per l’esonero immediato.

Calciomercato Juventus, Lippi per l’immediato post Sarri

La Juventus pensa così a risolvere le problematiche fin da subito e così starebbe pensando anche ad una drastica soluzione. In caso di altri risultati negativi in campionato, che ripartirà ufficialmente a breve, la dirigenza bianconera potrebbe così optare anche per un traghettatore come Marcello Lippi, molto amico della famiglia Agnelli ed è accettato sicuramente dai campioni in rosa grazie al suo passato di successo.

La soluzione riguarderebbe l’immediato per poi pensare ad un manager davvero importante in vista della prossima stagione, come Pochettino o Zidane, visto che è molto difficile ad arrivare a Pep Guardiola.

La Juventus non vuole fermarsi proprio ora con la possibilità di una rivoluzione davvero importante.

