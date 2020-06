Calciomercato Juventus, Bernardeschi in partenza | Scambio in Spagna

E’ da più di un anno che la Juventus cerca di liberarsi di Bernardeschi. Ora potrebbe riuscirci grazie all’intermediazione di Mendes, agente di Cristiano Ronaldo e non solo

Bernardeschi ha disputato solo gli ultimi ventitré minuti della finale di Coppa Italia col Napoli, risultando né meglio e né peggio dei suoi compagni della Juventus, alla fine meritatamente – per quel che vale il merito nel calcio, cioè zero – sconfitta ai rigori dalla squadra di Gattuso. Nulla cambia, comunque, per il futuro del fantasista di Carrara, un futuro destinato ad essere lontano da Torino. Paratici lo ha scaricato da più di un anno, non riuscendo però a trovargli una sistemazione a causa del suo ingaggio da circa 4 milioni. Da un po’ di tempo si parla proprio del Napoli come possibile destinazione, nell’ambito dell’affare Milik, ieri proprio il ‘giustiziere’ di un Sarri forse con le partite contate e ormai indifendibile (ma ha sempre meno colpe dei dirigenti) anche dai giornalisti amici.

Calciomercato Juventus, scambio e plusvalenza con Bernardeschi: ‘regista’ Jorge Mendes

Bernardeschi potrebbe cascare in piedi lasciando la Juve per un altro top club, ovvero il Barcellona. Non impossibile, infatti, che nei discorsi fra le due società – ancora in essere – per Pjanic-Arthur possa tornare a galla anche l’ipotesi di un approdo al ‘Camp Nou’ del classe ’94. Naturalmente nell’ambito di un altro scambio pro plusvalenze, quello con Nelson Semedo, uno dei tanti ‘scarti’ dei blaugrana. Il grande ‘regista’ potrebbe essere Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo così come del terzino portoghese che anche l’Inter ha provato a portare in Italia ma non come contropartita per Lautaro Martinez.

Il 26enne ex Benfica andrebbe a rimpiazzare il brasiliano Danilo, uno dei flop dello scorso mercato estivo che la Juve cercherà senz’altro di vendere magari attraverso qualche altra operazione fantasiosa.

