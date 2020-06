Serie A, lettera del presidente | “Contagi zero, fateci riaprire lo stadio!”

Alla vigilia del weekend che segnerà il ritorno della Serie A, il presidente ha mandato una lettera alla FIGC: “Permetteteci di accogliere i tifosi”.

Ad oltre 100 giorni di distanza, la Serie A si appresta a tornare in campo: domani alle 19.30 il Torino ospiterà il Parma, mentre alle 21.45 Cagliari sarà impegnato nella trasferta di Verona. Proprio il presidente dei sardi Giulini, nella giornata di oggi, ha scritto una lettera per ottenere la possibilità di accogliere i tifosi allo stadio. Una missiva indirizzata al Ministro dello Sport Spadafora, al presidente della Regione Sardegna Solinas, al presidente della FIGC Gravina e al presidente della Lega Dal Pino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo di scena | “Voglio continuare in rossonero”

Serie A, Giulini a sorpresa | “Permetteteci di accogliere i tifosi”

Alla vigilia del ritorno in campo della Serie A, Giulini ha avanzato una nuova proposta alle Istituzioni. Il presidente del Cagliari, con una lettera, ha chiesto di avere la possibilità di aprire lo stadio ai tifosi rossoblu. “In Sardegna il contagio è pari a zero, permetteteci di accogliere all’Arena i nostri tifosi. Le istituzioni nazionali e regionali dovrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di consentire lo svolgimento di competizioni sportive professionistiche con accesso limitato al pubblico. Che questa richiesta sia valida quantomeno nelle regioni ad indice di contagi pari a zero, sempre in osservanza di protocolli da adottarsi ad hoc e volti a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli spettatori”. Una richiesta importante quella del presidente del Cagliari, che potrebbe essere il primo passo verso la riapertura degli stadi italiani.

La Serie A è pronta a tornare in campo, ma Giulini vorrebbe alzare ancora un po’ l’asticella: “In Sardegna il contagio è pari a zero, permetteteci di accogliere i tifosi all’Arena”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in partenza | Scambio in Spagna

Coronavirus, UFFICIALE | Caso positivo per l’Inter Miami

Calciomercato Milan, Bennacer al Psg | Pioggia di big in cambio: i dettagli