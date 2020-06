Calciomercato Milan, il Liverpool ci prova | Spunta uno scambio clamoroso

Calciomercato Milan, il Liverpool guarda tra le fila dei rossoneri ed è pronta a provarci per Alessio Romagnoli. Spunta l’ipotesi di uno scambio clamoroso

Arrivato al Milan come un giovane di belle speranze, adesso è il capitano dei rossoneri e membro fisso della Nazionale di Roberto Mancini. Ne ha fatta di strada Alessio Romagnoli, da quell’estate in cui il suo cartellino venne pagato dai rossoneri intorno ai 30 milioni di euro. Adesso, però, le strade del club e del calciatore potrebbero dividersi, come rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport”. Stando al noto quotidiano nazionale, sull’ex difensore di Roma e Sampdoria sarebbe piombato il Liverpool, a caccia di un difensore da aggiungere al proprio reparto. E Alessio Romagnoli risulterebbe addirittura tra i primi della lista.

Calciomercato Milan, Romagnoli-Liverpool: Klopp ci prova con uno scambio

A finire nella trattativa, dunque, potrebbe essere il centrocampista africano Naby Keita. L’ex stella del RB Lipsia non è riuscito ad imporsi nel già fortissimo centrocampo del Liverpool, nonostante qualche prova di ottimo livello. Lo stesso calciatore, però, sarebbe alla ricerca di una nuova avventura, che gli garantisca un minutaggio ed uno spazio maggiore. Ecco allora che i Reds avrebbero intenzione di utilizzarlo come pedina di scambio in un’eventuale trattativa con il Milan. D’altronde, Romagnoli piace molto a Klopp, che da tempo segue il nostro campionato alla ricerca di un centrale (nel calderone di nomi c’è anche quello di Kalidou Koulibaly).

Chissà allora che il prossimo compagno di reparto del fortissimo Van Dijk non possa parlare italiano. Romagnoli o Koulibaly, il Liverpool sembra pronto a fare sul serio.

