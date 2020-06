Calciomercato Milan, obiettivo deciso a centrocampo | Il piano

Il Milan non ha vissuto una buona stagione fin qui e vuole rinforzarsi attraverso la nuova sessione di mercato. Assalto al centrocampista!

Non è sicuramente una stagione da ricordare per il Milan, che ha subito troppe sconfitte soprattutto nella fase iniziale del campionato ha abbandonato subito la rincorsa verso la Champions League. Ora il quarto posto è distante ormai 12 punti e inoltre l’Atalanta ha anche una partita in più da giocare, per cui il distacco potrebbe aumentare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo in MLS | L’annuncio dell’ex compagno

Con la ripresa del campionato l’obiettivo dei rossoneri è ormai quello della conquista dell’Europa League. Il Milan ha fallito il primo tentativo di aggancio alla competizione con l’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. Per il futuro la dirigenza si aspetta di più ed è già al lavoro per nuovi colpi di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo criticato | I bianconeri valutano

Calciomercato Milan, nel mirino c’è Szoboszlai: il Salisburgo chiede 25 milioni

Un obiettivo concreto di Rangnick per il futuro è sicuramente Dominik Szoboszlai. Il giovane centrocampista ungherese piace alla società da ormai diverso tempo e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbe prima da convincere il Salisburgo a lasciarlo partire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’obiettivo si complica | Sì ad un altro club di Serie A

Il club austriaco sembrerebbe intenzionato a salutare il calciatore classe 2000 solo a una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan però non sarebbe d’accordo e vorrebbe provare a far abbassare le richieste senza arrivare alla rottura tra le parti.

In questa stagione Szoboszlai ha realizzato nove reti in 34 presenze tra le competizioni nazionali e quelle europee (Champions League ed Europa League).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo dal Real Madrid | Sì a offerta da 54 milioni!

Ligue 1, ‘bufera’ in Francia | Ecco cosa sta succedendo