Calciomercato Milan, scambio in Serie A e colpo in difesa | Cifre e dettagli

Il Milan si guarda intorno in vista della riapertura del calciomercato estivo: suggestione scambio in Serie A

In casa rossonera si lavora al ritorno in campo per la sfida di Serie A contro il Lecce. Il focus della dirigenza del club di Elliott, però, resta il calciomercato. Un’estate all’insegna della rivoluzione quella del club di via Aldo Rossi con la rosa che potrebbe subire diversi cambiamenti da qui al prossimo campionato. In tal senso, riprende quota la pista che porta ad un difensore che piace non poco alla dirigenza del Milan: ipotesi maxi scambio in Serie A.

Calciomercato Milan, rinforzo in difesa grazie a Paqueta: lo scenario

Il destino di Lucas Paqueta sembra scritto, ormai, da mesi. Il brasiliano non ha convinto tatticamente Giampaolo prima e Pioli poi ed è quindi finito sulla lista dei sacrificabili per il mercato estivo. A tallonare il talento brasiliano vi è da tempo la Fiorentina di Commisso, decisa ad acquistare il cartellino dell’ex Flamengo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, l’asse tra Milano e Firenze potrebbe infiammarsi. Se Paqueta piace da tempo al club gigliato, lo stesso si può dire in casa Milan per Nikola Milenkovic.

Il roccioso centrale serbo, all’occorrenza terzino destro, è uno dei profili maggiormente attenzionati dai dirigenti rossoneri. Il ds Pradè sta lavorando al rinnovo del classe 1997 (attualmente in scadenza nel 2022) con l’inserimento di una clausola rescissoria da ben 35 milioni. Cifra al momento inarrivabile per il club di via Aldo Rossi che per Milenkovic potrebbe mettere sul piatto proprio il cartellino di Paqueta. Un possibile maxi scambio che accontenterebbe le parti, anche se da Firenze la volontà sembrerebbe leggermente differente.

La società di viale Fanti vorrebbe infatti slegare le due operazioni e ottenere il massimo dalla cessione dell’ex Partizan. Situazione in divenire, Paqueta resta in uscita: il brasiliano può regalare Milenkovic per la prossima stagione.

