Calciomercato Milan, colpo in attacco | Fissato il prezzo

Il Milan vuole rivoluzionare la rosa con innesti di valore in vista della prossima stagione. Per il reparto offensivo spunta un top player: arriva la conferma

Sarà un mercato scoppiettante quello del Milan, che vuole dimenticare la stagione che si sta avviando alla conclusione. Il progetto rossonero ha tradito le attese e così ci sarà una nuova rivoluzione con innesti di valore in grado di innalzare il tasso tecnico della formazione milanese.

Calciomercato Milan, Thauvin per l’attacco

Come svelato dal portale francese ‘L’Equipe’ Florian Thauvin non avrebbe intenzione di rinnovare con il Marsiglia, che potrebbe così cedere il talentuoso giocatore francese per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe provare arrivare al transalpino.

Già in passato il suo profilo sarebbe finito nei radar della società rossonera: con la sua situazione contrattuale in bilico, così a breve per Thauvin ci potrebbe essere così l’assalto definitivo per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il Milan pensa al futuro con innesti di assoluto valore per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa rossonera.

