Juventus, da Ronaldo a Pjanic | Sarri a ruota libera!

Dopo la sconfitta della Juventus in Coppa italia, Sarri ha voluto fare il punto della situazione riguardo due questioni spinose: Pjanic e Ronaldo.

La sconfitta in finale di Coppa Italia ha lasciato strascichi importanti sull’ambiente Juventus. L’insoddisfazione di alcuni giocatori al termine dell’incontro con il Napoli sembrava essere indirizzata anche nei confronti di Maurizio Sarri. Che la gestione del tecnico di Figline sia attualmente sotto esame della dirigenza bianconera non è un mistero: le prossime partite saranno fondamentali. In vista del match contro il Bologna in programma domani sera, Sarri ha fatto il punto della situazione in un’intervista a ‘Sky Sport’: rivelando due retroscena su Pjanic e su Cristiano Ronaldo.

Juventus, Sarri a ruota libera | Sconfitta, Pjanic e Cristiano Ronaldo

Quello intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ è un Maurizio Sarri diretto e combattivo. Da smaltire c’è ancora la sconfitta subita contro il Napoli. Riguardo alle ultime due partite di Coppa Italia, non certo brillanti, di Cristiano Ronaldo e di una loro possibile frizione, il tecnico bianconero ha rivelato: “Abbiamo parlato prima del Milan e prima della finale. È un giocatore che ha fatto 700 reti partendo defilato ed è chiaro che la sua preferenza sia quella. Ieri abbiamo parlato a lungo io e lui soli”.

Un altro retroscena molto chiacchierato negli ultimi giorni è quello relativo ad un litigio fra Sarri e Pjanic in allenamento. Anche su queste voci si è espresso il tecnico della Juventus: “La storia del mio litigio con Pjanic è una delle più grandi bufale della stagione. Parliamo molto, lui è uno dei giocatori con cui mi confronto di più ed è fra quelli con cui ho il miglior rapporto. Riguardo alla partita di domani dovremo valutare il suo recupero fisico dopo le due gare di Coppa italia”.

