Calciomercato Inter, doppia cessione per il ‘pupillo’ di Conte | I dettagli

Tramite i giornalisti amici, Antonio Conte è tornato a battere i pugni sul tavolo chiedendo rinforzi di spessore – al di là di giovani promesse alla Tonali – per ridurre se non annullare del tutto il gap dalla Juventus. Il tecnico dell’Inter vuole quattro-cinque nuovi titolari a partire della prossima stagione, compresi due laterali: per la corsia di destra il ‘sogno’ sembra essere Hakimi, ma occhio a Gosens dell’Atalanta; per quella di sinistra il nome in cima alla lista dei desideri è invece sempre lo stesso dell’estate passata e dello scorso calciomercato di riparazione, vale a dire Marcos Alonso.

Calciomercato Inter, 30 milioni per Alonso: la possibile strategia di Marotta

Rispetto a gennaio, ora il terzino spagnolo esploso anni fa nella Fiorentina è senz’altro più accessibile. Lampard lo ha di fatto scaricato, lo stesso si può dire di Emerson Palmieri nel mirino anche della Juve e alternativa proprio all’ex viola, chiedendo alla sua società di comprargli Bee Chilwell del Leicester. Ciò non vuol dire, tuttavia, che i londinesi faranno chissà quale sconto per il cartellino del classe ’90 nativo di Madrid, anche se la richiesta potrebbe scendere poco sotto i 30 milioni di euro. Nel caso parleremmo comunque di una cifra importante, seppur investita per un giocatore certamente ‘chiave’ per il gioco di Conte. Per ‘finanziare’ il colpo Alonso, Beppe Marotta potrebbe servirsi delle cessioni dei centrocampisti Vecino e Gagliardini. Il primo piace proprio in Premier League, mesi fa si parlava anche dello stesso Chelsea, così come in Spagna, nello specifico al Valencia; il secondo vanta estimatori in Italia e ugualmente nel massimo campionato inglese. Dalla vendita di entrambi, l’Inter dovrebbe ricavare intorno ai 30 milioni, il necessario per mettere le mani sul numero 3 dei ‘Blues’.

