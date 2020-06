Calciomercato Arsenal, Arteta in bilico | Spunta un tecnico italiano

Ancora una sconfitta per l’Arsenal. Il manager dei “Gunners” Arteta rischia davvero tanto: idea clamorosa per il suo successore, arriva dall’Italia

Seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni rimediata dall’Arsenal, fermo a quota 40 punti. I “Gunners” si allontanano sempre di più dalla zona Europa e così lo stesso manager spagnolo, Mikel Arteta, potrebbe rischiare davvero tanto in vista della prossima stagione. La sua conferma non è più così tanto sicura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Barcellona | Offerta dalla Premier per Lautaro

Calciomercato, idea Spalletti-Arsenal

E così l’idea clamorosa per il club inglese potrebbe arrivare proprio dall’Italia con il profilo di Luciano Spalletti davvero avvincente. L’allenatore toscano è ancora legato all’Inter fino al 2021, ma la sua voglia di tornare in panchina è davvero tanta come ha svelato nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il Liverpool ci prova | Spunta uno scambio clamoroso

Il progetto Arsenal potrebbe essere proprio perfetto per lui e per la sua idea di calcio con la sua forte ambizione di fare un’esperienza importante all’estero. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina, vogliosa di tornare protagonista in Serie A e in Europa, mentre per la destinazione Juventus è soltanto una suggestione mediatica.

Se Arteta non dovesse essere confermato sulla panchina dell’Arsenal, ecco l’avvincente idea dell’allenatore toscano, legato contrattualmente ancora all’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Szboszlai e bomber | Doppio colpo in casa Red Bull

Calciomercato Milan, obiettivo deciso a centrocampo | Il piano