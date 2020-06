Calciomercato, follie per Ansu Fati | 170 milioni sul piatto

Il giovanissimo talento del Barcellona, Ansu Fati, ha suscitato l’interesse dei migliori club d’Europa: spunta una squadra pronta a fare follie per averlo

Il calcio europeo impazzisce sotto i colpi di Ansu Fati, giovane talento classe 2002 che continua ad impressionare. Ancora non maggiorenne, lo spagnolo è già finito nel mirino delle migliori squadre d’Europa, tra cui la Juventus che osserva interessata. Secondo quando riportato da ‘Express’, ci sarebbe un club pronto a fare follie per acquistarlo. Questo club sembrerebbe essere il Manchester United, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da ben 170 milioni per il talento blaugrana. I ‘red devils’ sembrerebbero voler acquistare il calciatore questa estate, così da evitare che ad ottobre, quando il ragazzo diventerà maggiorenne, scatti una clausola da 400 milioni. United dunque pronto a tutto per anticipare la concorrenza ed assicurarsi il campione del futuro.

