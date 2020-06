Calciomercato Inter, si inserisce Ronaldo | “Pronti ad accoglierlo”

L’Inter vuole vivere un finale di stagione infuocato ma nel frattempo valuta acquisti e cessioni. Nuova ipotesi per l’attaccante!

La stagione dell’Inter è ancora tutta da valutare, sono arrivate due eliminazioni fino a questo momento (una in Champions League e una in Coppa Italia) ma la compagine allenata da Antonio Conte può ancora portare a casa qualche trofeo tra Serie A ed Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, follie per Ansu Fati | 170 milioni sul piatto

Rispetto all’anno scorso c’è comunque un grande passo in avanti, visto che sembrerebbe ormai a un passo con largo anticipo la qualificazione nella massima competizione europea. La società però non si accontenta e vuole ancora di più, nel frattempo si continua a lavorare per programmare il futuro e continuare il percorso di crescita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppia cessione per il ‘pupillo’ di Conte | I dettagli

Calciomercato Inter, Sanchez in bilico. Parla Ronaldo: “Pronti ad accoglierlo”

Un reparto che potrebbe essere rivoluzionato è quello dell’attacco, dove non ci potrebbe essere solo la partenza di Lautaro Martinez. Un calciatore che potrebbe dire addio è anche Alexis Sanchez, che al momento è in bilico tra Inter e Manchester United visto che non si sa ancora se i nerazzurri lo riscatteranno al termine del prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi sul talento | È bagarre per la clausola

Nel frattempo spunta una terza ipotesi per il futuro del cileno, che sarebbe seguito anche da Ronaldo Nazario, anche noto come ‘il Fenomeno’, che vorrebbe portarlo al Valladolid, società di cui è presidente. Queste le sue dichiarazioni al Daily Mirror: “Se l’Inter non dovesse riscattarlo noi saremmo pronti ad accoglierlo nella nostra squadra”.

Alexis Sanchez ha un contratto con il Manchester United che scadrà nel 2022 e il suo futuro dipenderà soprattutto dal possibile riscatto dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, il Liverpool ci prova | Spunta uno scambio clamoroso

Inter, brutte notizie per Conte | Ancora un infortunio!