Calciomercato Juventus, De Sciglio ‘tagliato’ | Fuori dallo scambio!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato. Il terzino bianconero, Mattia De Sciglio, sarebbe ormai fuori dallo scambio: ecco il motivo

Il profilo del centrocampista del Barcellona, Arthur Melo, è ormai nei radar della Juventus da tanto tempo. Nelle ultime ore il brasiliano è stato accostato nuovamente alla compagine bianconera, pronta a sferrare l’assalto decisivo per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri. L’obiettivo sarebbe quello di regalare all’allenatore toscano giocatori dall’elevato tasso tecnico, in grado di far compiere il salto di qualità decisivo in base alla sua ideologia di calcio.

Calciomercato Juventus, De Sciglio fuori dallo scambio

Inoltre, ci sarebbe già un’intesa di massima per il trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Arthur avrebbe già chiesto un ingaggio simile a quello dello bosniaco, che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un accordo intorno ai 5. In aggiunta, potrebbe uscire fuori dalla maxi-operazione il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, che era stato inserito nelle settimane scorse come contropartita in chiave blaugrana.

La dirigenza bianconera starebbe così continuando a lavorare per il centrocampista brasiliano, che ora potrebbe trovare anche più spazio nello scacchiere di Quique Setien dopo l’infortunio di de Jong. La Juventus, però, non molla la presa e cercherà a mettere in piedi lo scambio davvero entusiasmante.

L’asse Torino-Barcellona continua ad essere incandescente con uno scambio sempre entusiasmante tra le due big d’Europa.

