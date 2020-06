Calciomercato Juventus, il Marsiglia tenta Higuain | La risposta del Pipita

Calciomercato Juventus, dalla Ligue 1 l’Olympique Marsiglia ci prova per Gonzalo Higuain: l’argentino mette le cose in chiaro, la situazione

La stagione del ritorno in bianconero, fino adesso, non è stata esaltante. Qualche alto, qualche basso, ma mai il Pipita è riuscito ad impadronirsi completamente dell’attacco di mister Sarri. Insomma, la Juventus si attendeva qualcosina di più da Higuain, che sembra di nuovo in procinto di lasciare Torino. La Vecchia Signora guarda già al prossimo (da Jimenez a Milik), dicendosi già pronta ad ascoltare eventuali richieste per l’argentino. D’altronde, gli estimatori all’ex Napoli e Chelsea non sono mai mancati, soprattutto dalla Francia, paese di adozione dello stesso Pipita, che dopo aver giocato in Italia, Spagna ed Inghilterra, potrebbe essere desideroso di un’esperienza in Ligue 1. E da oltralpe si è fatto avanti l’Olympique Marsiglia, club pronto a fare sul serio per il numero 21 bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, De Sciglio ‘tagliato’ | Fuori dallo scambio!

Calciomercato Juventus, il Marsiglia su Higuain: la risposta dell’argentino

In uscita o meno, Gonzalo Higuain non avrebbe alcuna voglia di compiere un passo indietro dal punto di vista economico. Ragion per cui la trattativa con l’Olympique Marsiglia sembra essere saltata sul nascere. Il Pipita è a caccia dell’ultimo contratto importante della propria carriera, chiedendo 7 milioni di euro all’anno per due anni, oppure 5 milioni di euro all’anno per tre anni: cifre impraticabili per il club francese, costretto a salutare sul nascere un’operazione che avrebbe fatto felice guida tecnica e tifoseria.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, occhi sul talento | È bagarre per la clausola

Si preannuncia una lunga estate, allora, quella di Gonzalo Higuain, tra rumors di mercato ed un futuro tutto da capire. Di certo, resterebbe soltanto la disponibilità del Pipita di abbassare le proprie pretese economiche soltanto in caso di ritorno in patria, nel suo River Plate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, svolta Pjanic-Arthur | Arriva l’apertura!