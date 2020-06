Calciomercato, Juve rifiutata | No allo scambio per Pjanic!

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, è sempre nel mirino di numerosi affari di mercato: affare saltato, rifiutato lo scambio

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Il centrocampista bosniaco sarebbe sul punto di salutare il club bianconero per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera. Il suo profilo sarebbe accostato al Barcellona nello scambio per Arthur e anche al Chelsea in quello per Jorginho.

Calciomercato Juventus, Jorginho non parte in uno scambio

Come svelato dal portale “90min.com” il Chelsea avrebbe respinto un’offerta della Juventus per il centrocampista brasiliano Jorginho inserito nello scambio per Miralem Pjanic. Maurizio Sarri sarebbe entusiasta nel voler tornare a lavorare con il suo pupillo fin dai tempi di Napoli, ma per il momento i “Blues” non lo lascerebbe partire in uno scambio.

Il club inglese sarebbe propenso soltanto a ricevere un’offerta cash per l’italo-brasiliano, che ha conquistato anche Lampard dopo l’addio dello stesso Sarri alla guida dei “Blues”.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato cercando di arrivare ad innesti di valore in vista della prossima stagione. Da Arthur a Jorginho.

