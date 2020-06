Calciomercato Juventus, niente riscatto | Ecco la carta per il colpo top

La Juventus vedrà rientrare in rosa il calciatore volato in prestito ma non riscattato: potrebbe essere la carta utile per l’obiettivo dalla Bundesliga

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul mercato, pensando anche a come piazzare gli esuberi. Un calciatore bianconero dopo un anno di prestito non verrà riscattato, così tornerà a Torino. Così Fabio Paratici ragiona ad una nuova mossa di mercato. Il nuovo piano per arrivare all’obiettivo dalla Bundesliga.

Calciomercato Juventus, Pjaca non riscattato dall’Anderlecht: possibile carta per arrivare a Brandt

Nella lista degli obiettivi stilata da Fabio Paratici per la prossima sessione di calciomercato della Juventus ci sono moltissimi talenti. Uno di questi sembrerebbe essere Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund finito nel mirino dei bianconeri. Il calciatore tedesco sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, ma la Juventus sembrerebbe avere un piano d’acquisto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, Marko Pjaca tornerà alla Juventus dopo il prestito all’Anderlecht, poiché la squadra belga avrebbe deciso di non procedere al riscatto.

Così il calciatore croato potrebbe rivelarsi importante nella trattativa per il tedesco del Dortmund. Infatti, l’esterno classe 1995 potrebbe essere inserito nella trattativa come contropartita per cercare di convincere la squadra di Bundesliga ad abbassare il prezzo del centrocampista. Un operazione che potrebbe essere anche facilitata dai buoni rapporti tra i due club, testimoniata anche dal passaggio di Emre Can in Germania. Vedremo se questa sarà la mossa decisiva della Juventus per arrivare al tanto desiderato Julian Brandt o se i bianconeri dovranno fare di più.

