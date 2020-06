Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Duello per l’ex Serie A

Il Milan non smette di lavorare alla prossima sessione di calciomercato: ritorna in auge un vecchio pallino dei rossoneri, è sfida aperta in Serie A

I pensieri del Milan sono tutti rivolti al campo, con la ripresa del campionato 2019/20 che passa dalla difficile trasferta di Lecce. I rossoneri sono però focalizzati alla prossima annata, con la sessione di calciomercato estivo ad un passo dalla riapertura. In tal senso, Gazidis sonda il terreno per il Milan che verrà con diversi nomi sul taccuino. Ecco che in quel di Milanello starebbe riprendendo quota una pista già battuta negli scorsi mesi: il vecchio obiettivo del club di Elliott può concretizzarsi durante l’estate. Tutti i possibili scenari.

Calciomercato Milan, idea dalla Francia: può tornare in Serie A

Il Milan è pronto a lanciare il guanto di sfida alla Fiorentina, nella corsa al rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato dai media transalpini, il club di Commisso avrebbe messo nel mirino un vecchio pallino della dirigenza di via Aldo Rossi. Si tratta di Joachim Andersen, talentuoso centrale danese finito al Lione la scorsa estate. L’annata altalenante e le prestazioni poco convincenti starebbero infatti spingendo il presidente dei francesi Aulas a cercare un rimpiazzo di spessore. Se può essere Godin il nome caldo in entrata, in casa Lione non vi sarebbero troppi ostacoli per la cessione del 24enne ex Sampdoria.

Andersen dodici mesi fa è stato vicinissimo a vestire la maglia del ‘Diavolo’ e adesso il Milan potrebbe riprovarci, nonostante il possibile pressing della Fiorentina. Il classe 1996 potrebbe dunque rientrare in Italia, dopo una sola stagione dal trasferimento in Ligue 1 per una cifra vicina ai 24 milioni di euro. Le prestazioni negative e la crisi globale potrebbero far scendere le pretese di Aulas che chiederebbe, per il suo cartellino, circa 20 milioni.

Andersen, dunque, sembrerebbe destinato a ritornare in Italia con Fiorentina e Milan pronte ad accoglierlo. Il club rossonero vuole riprovarci dopo dodici mesi con un esito, ovviamente, diverso. L’ex Samp può essere il compagno ideale di capitan Romagnoli al centro della retroguardia milanista: si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

