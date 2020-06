Calciomercato Milan, sorpresa in difesa | Lo vuole Rangnick

Il Milan 2020/21 inizia a prendere forma, con il sempre più probabile approdo di Rangnick sulla panchina rossonera: nel mirino un nuovo rinforzo per il calciomercato estivo

Manca davvero pochissimo al ritorno in campo del Milan di Pioli che ripartirà dalla sfida in trasferta contro il Lecce. Fischio d’inizio alle 19:30 con l’obbligo di far bene e accumulare punti, nella corsa ad un posto per l’Europa League. I rossoneri però si guardano intorno in vista della riapertura ufficiale del calciomercato, con il nome di Ralf Rangnick al centro del futuro progetto rossonero. Il tecnico tedesco avrebbe già dettato alcune delle linee guida, con un nome in particolare da puntare durante l’estate. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, richiesta di Rangnick per la difesa: i dettagli

I corsi e ricorsi storici, nel mondo del pallone, non sono qualcosa di così raro. Qualcosa che, stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, potrebbe accadere durante l’estate in casa rossonera. Uno dei primissimi nomi richiesti da Ralf Rangnick, vicinissimo ad essere il prossimo tecnico e ds del Milan, sarebbe quello di Melayro Bogarde. Un cognome tutt’altro che sconosciuto in quel di Milanello visto che lo zio, Winston, visse un’avventura tutt’altro che positiva in rossonero. Era il 1997/98 ed il club di Berlusconi tentò di ripartire, per la seconda volta, ma senza successo. I flop tra gli altri di Kluivert e, appunto, Bogarde, restano impressi nella mente dei tifosi milanisti.

Adesso Rangnick potrebbe puntare sul classe 2002, terzino destro così come lo fu ventidue anni fa Winston, talento dell’Hoffenheim. Con il club tedesco ha accumulato 2 presenze in Bundesliga (la prima lo scorso 30 maggio contro il Mainz, dal 1′ ), una nelle coppe giovanili e ben 11 nella Bundesliga U19. Un nuovo Bogarde, oltre vent’anni dopo, potrebbe varcare i cancelli di Milanello. I tifosi del ‘Diavolo’, però, sperano che l’esito in campo sia decisamente diverso dal passato.

Situazione in divenire, il Milan di Rangnick può ripartire dal 18enne olandese: Calabria e Conti sono avvisati.

