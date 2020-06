Calciomercato Milan, clamoroso dalla Spagna | Accordo raggiunto con la stella!

Il Milan avanza, in bilico fra una stagione da portare a termine e una rivoluzione di mercato: dalla Spagna rivelano che il colpaccio è ad un passo.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il ritorno in campo in Serie A è stato molto meglio per il Milan: 4-1 a Lecce e Napoli agganciato, in attesa della partita di domani. In Salento i rossoneri si sono disimpegnati in una buona prestazione, mettendo quattro marcatori differenti a referto. Il ‘Diavolo’ si trova diviso a metà: da una parte c’è una stagione da completare nel migliore dei modi e dall’altra c’è all’orizzonte un’importante rivoluzione di mercato. Dalla Spagna rivelano che i rossoneri avrebbero già chiuso un accordo con una super-star del calcio tedesco.

Il Milan è diviso fra presente e futuro, fra Pioli e Ralf Rangnick. E proprio dalla Germania potrebbe arrivare un grande colpo di mercato per i rossoneri. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con Mario Gotze. L’uomo che ha regalato il mondiale ai tedeschi nel 2014, infatti, andrà in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e potrà scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero.

Il possibile arrivo di un fine conoscitore del calcio tedesco, come Ralf Rangnick, potrebbe portare in grembo anche l’arrivo di Gotze. Dopo un inizio di carriera da predestinato assoluto, l’attaccante del Dortmund non è riuscito ad imporsi su alti livelli: complici anche gli infortuni ed un disturbo metabolico che lo ha afflitto negli ultimi anni. A Milano potrebbe ritrovare una dimensione da protagonista e, a soli 28 anni, potrebbe avere ancora molto da dare.

