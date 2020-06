Calciomercato Milan, sorpresa dalla Premier | Può arrivare a zero!

Il calciomercato rossonero potrebbe vedere un colpo a costo zero nelle prossime settimane: gli occhi del Milan in Premier League

Manca davvero poco al ritorno in campo del Milan di Stefano Pioli, impegnato nella complicata trasferta contro il Lecce. I rossoneri, però, guardano anche alla prossima annata con un calciomercato estivo che potrebbe regalare non poche sorprese al popolo rossonero. La dirigenza meneghina è al lavoro sui rinforzi da regalare a Rangnick, nome in pole per succedere a Pioli. Ecco che dall’Inghilterra rimbalza un’indiscrezione che vedrebbe Gazidis in pole position: possibile colpo a costo zero per il ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, tentazione a parametro zero: i dettagli

Un futuro all’insegna della rivoluzione, l’ennesima, quella che vivrà il club rossonero. Un 2020/21 diverso per il Milan, con il probabile approdo di Rangnick alla guida della squadra rossonera. In ottica mercato, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail‘, i dirigenti del ‘Diavolo’ sarebbero sulle tracce di Jeff Hendrick. Il talentuoso centrocampista irlandese, classe 1992, è in scadenza tra una settimana con il Burnley. Un affare a costo zero che vede interessata anche la Roma, con il futuro del 28enne mediano che potrebbe essere quindi in Serie A.

Il Milan ci sta pensando ed è pronto a farsi avanti. Hendrick si è attestato come uno dei pilastri della squadra inglese, al momento 11esima in Premier League, collezionando 27 presenze condite da 3 reti e 2 assist vincenti ai compagni. Situazione dunque in divenire, il Milan resta vigile su Hendrick.

Nei prossimi giorni la dirigenza del Burnley potrebbe fare un ultimo tentativo per prolungare il contratto del centrocampista che, salvo clamorose sorprese, sarà svincolato dal prossimo 1 luglio.

