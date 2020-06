Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Arriva la chiusura dal dirigente!

Il futuro prossimo di Zlatan Ibrahimovic rimane una grande incognita, fra Milan e Serie A: il direttore sportivo, intanto, chiude la porta allo svedese.

Il ritorno di Ibrahimovic a Milano è stato, insieme all’arrivo di Eriksen, l’evento mediatico dell’ultima finestra di mercato. A quasi sei mesi di distanza, però, la situazione dei due calciatori del nord Europa si è distinta notevolmente. Mentre il danese sembra aver trovato la sua dimensione con la maglia dell’Inter, lo svedese sembra essere uscito dai piani del Milan. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic, al momento, è più incerto che mai: in serata è arrivata anche la chiusura da parte del dirigente.

Calciomercato Milan, Bigon chiude la porta | Niente Bologna per Ibrahimovic

Una delle possibili destinazioni di Ibrahimovic per la prossima stagione, considerando l’addio al Milan praticamente inevitabile, sembrava essere il Bologna. L’amicizia di lunga data fra lo svedese e Sinisa Mihajlovic sembrava poter essere decisiva per garantire a Zlatan un futuro in Serie A. Prima del match contro la Juventus, invece, Riccardo Bigon ha rivelato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il discorso per Ibrahimovic è chiuso. L’idea era nata a gennaio da rapporto fra lui e Sinisa, poi ha scelto il Milan”.

Niente Bologna, quindi, per Ibrahimovic. L’attaccante svedese, attualmente alle prese con un infortunio, dovrà concludere la stagione in rossonero e poi prendere un’importante decisione riguardo al suo futuro. La scelta di Zlatan potrebbe essere quella di continuare, magari in una destinazione suggestiva come il Benevento, oppure anche quella di appendere gli scarpini al chiodo.

