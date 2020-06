Calciomercato Napoli, addio Callejon | Accordo per il ritorno in Liga

L’avventura di Callejon con la maglia del Napoli si chiuderà a fine stagione quando il suo contratto scadrà: c’è l’accordo con il club spagnolo

Dopo ben sette con la maglia azzurra, Jose Maria Callejon a fine stagione lascerà il Napoli. Ormai è ufficiale che lo spagnolo lascerà la squadra partenopea al termine della stagione, quando vedrà scadere il proprio contratto. Nel suo futuro sembrerebbe esserci il ritorno in Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il calciatore spagnolo sembrerebbe aver trovato l’accordo per approdare al Granada. Per approdare nella squadra spagnola Callejon sembrerebbe aver accettato di ridursi l’attuale ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione, rimanendo però uno dei calciatori più pagati del prossimo club. Un addio sicuramente non a cuor leggero quello dell’esterno al Napoli, che tornerà in Liga dopo sette anni per chiudere la sua carriera.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, follie per Ansu Fati | 170 milioni sul piatto