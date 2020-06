Calciomercato, esonero Gattuso | Il retroscena clamoroso

Il Napoli si gode il proprio allenatore, Gennaro Gattuso, dopo la vittoria della Coppa Italia: arriva però la rivelazione che svela il rischio esonero

Un Napoli completamente resuscitato, sopratutto per quanto riguarda la convinzione ed il morale. Questo è il grande merito di Gennaro Gattuso da quando è arrivato a guidare la squadra partenopea. Se ora la panchina azzurra sembrerebbe essere solidissima, così non era qualche mese fa. Rivelato il retroscena secondo cui Gattuso rischiò l’esonero.

Calciomercato Napoli, Di Gennaro rivela: “Gattuso rischiò l’esonero dopo la Fiorentina”

Le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria della Coppa Italia hanno sottolineato grande intesa e grande stima reciproca con l’allenatore, Gennaro Gattuso. Ma non sempre il rapporto sarebbe stato così solido. A svelare un clamoroso retroscena ci pensa Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed ora telecronista su Sky, che dichiara: “Gattuso ha rischiato l’esonero dopo quella battuta d’arresto coi gigliati. Il grande lavoro di Rino sta nel fatto di aver ricompattato un gruppo allo sfascio, gli ha dato un’identità ed ha portato a casa una Coppa Italia. Merita i complimenti”.

Dunque la partita che vide affondare gli azzurri al San Paolo contro la Fiorentina sotto i colpi di Chiesa e Vlahovic rischiò di essere fatale per l’attuale allenatore partenopeo. Fortunatamente il rapporto non si interruppe e Gattuso ha così potuto portare la propria squadra al trionfo della Coppa Italia. Situazione ormai completamente ribaltata in casa Napoli, con il tecnico che può guidare la squadra senza preoccupazioni, anche se nel calcio nulla è mai scontato.

