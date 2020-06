Calciomercato, Real e Liverpool a caccia in Serie A | Colpaccio da 80 milioni!

Il Real Madrid ed il Liverpool sono pronte a darsi battaglia per un giocatore della Serie A: il presidente vuole 100 milioni, ma ad 80 si potrebbe chiudere.

Le ultime quattro edizioni della Champions League hanno visto trionfare solamente due club: il Liverpool, nella scorsa stagione, ed il Real Madrid che ha vinto la Coppa più ambita d’Europa per tre anni consecutivi. In estate i due club sono pronti a darsi battaglia per un gioiello della Serie A. Sia Zidane che Klopp avrebbero pensato allo stesso colpo per rinforzare le proprie corazzate: la richiesta di partenza è di 100 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, Real e Liverpool su Koulibaly | Ad 80 si può chiudere!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid ed il Liverpool sarebbero pronti a darsi battaglia per Koulibaly. La scorsa estate De Laurentiis aveva richiesto 100 milioni per il difensore senegalese, ma nel mercato post ‘Covid-19’ le pretese del patron azzurro potrebbero essere calate. Dalla Spagna rivelano che ad 80 milioni di euro potrebbe esserci la chiusura dell’affare, con Koulibaly che saluterebbe Napoli dopo aver vinto la Coppa Italia.

Nonostante un ultima stagione non esaltante sotto la guida di Ancelotti, Koulibaly rimane fra i migliori centrali d’Europa. Dotato di una straripante forza fisica, l’africano possiede anche una discreta facilità di palleggio, che lo rende ancora più appetibile per dei club altamente tecnici. L’impianto tattico di Real e Liverpool, infatti, richiede una partecipazione attiva alla manovra anche ai difensori ed il centrale del Napoli non avrebbe alcun problema al riguardo. L’addio di Koulibaly al club campano appare sempre più probabile.

Il Napoli potrebbe perdere Koulibaly nel prossimo mercato: Real Madrid e Liverpool sono pronti a spingersi fino ad 80 milioni per il centrale senegalese.

