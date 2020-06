Calciomercato Inter, la Liga cambia le regole | Il Barcellona molla Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre molto incerto. L’attaccante argentino dell’Inter sarebbe finito nel mirino del Barcellona, che non molla: regole cambiate in Liga

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. L’attaccante argentino dell’Inter potrebbe fare le valigie al termine della stagione dopo un’annata davvero entusiasmante. Il centravanti sudamericano sarebbe ormai finito nei radar del club catalano ormai da tanto tempo, ma la trattativa per il suo passaggio in Spagna è sempre molto ingarbugliata.

Calciomercato Inter, ostacolo per Lautaro

Come svelato da Sky Sport ci sarebbero novità importanti dalla Liga per il trasferimento dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez, al Barcellona. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo provvedimento da parte del presidente del campionato spagnolo che limiterà gli investimenti per Barcellona, Atletico e Real Madrid, che potranno soltanto investire il 25% delle vendite.

Nel frattempo il club blaugrana avrebbe bloccato l’attaccante dell’Arsenal, Aubameyang, che è un’alternativa più economica rispetto al centravanti nerazzurro. Ma allo stesso tempo, lo stesso giocatore dei “Gunners” rappresenterebbe anche il futuro in casa nerazzurro dopo il possibile addio dello stesso Lautaro. Il Barcellona continua a non mollare la presa per quanto riguarda l’argentino, ancora in gol anche dopo l’emergenza Coronavirus in casa contro la Sampdoria.

Un intreccio di mercato davvero entusiasmante in vista della prossima stagione. Lautaro Martinez potrebbe essere la chiave di tutto.

