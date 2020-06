Calciomercato Juventus, rilancio Arthur | Ingaggio triplicato!

Continua l’avvicinamento della Juventus per il centrocampista brasiliano del Barcellona, Arthur, sempre più vicino. Buone notizie per la chiusura dell’affare

La Juventus ha le idee chiare per la prossima stagione. La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Barcellona, Arthur, in grado di far compiere il salto di qualità alla formazione guidata da Maurizio Sarri. Tecnica sopraffina ed ottima visione di gioco per il brasiliano, pronto ad una nuova avventura della sua entusiasmante carriera.

Calciomercato Juventus, sprint notevole per Arthur

Secondo quanto svelato dal Mundo Deportivo l’ultima offerta della Juventus per il centrocampista brasiliano, Arthur Melo sarebbe davvero vantaggiosa con un contratto da 7 milioni netti, che potrebbe arrivare ad 8 con i vari bonus per cinque anni (40 milioni netti complessivi). Una cifra entusiasmante per il giocatore blaugrana, che attualmente percepisce uno stipendio da 2,2 milioni di euro che arriva a 3 con tutte le variabili.

Ciò sarebbe possibile anche grazie alle agevolazioni fiscali che potrebbe offrire il club bianconero rispetto al Barcellona: nel Nord Italia i giocatori stranieri pagano un 30% di tasse, mentre in Spagna quasi la metà (46%). In questa stagione lo stesso Arthur ha collezionato ben 1481 minuti in maglia blaugrana realizzando quattro gol e quattro assist vincenti.

Dopo le dichiarazioni di ieri di Paratici, l’asse Barcellona–Torino si fa sempre più incandescente con Arthur che si avvicina sempre di più in casa bianconera.

