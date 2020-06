Juventus, addio Higuain | Contropartita per il colpo in Serie A

La Juventus continua a pensare al futuro del proprio attacco, con Higuain sempre più vicino all’addio: potrebbe essere la carta per arrivare al top player

Finalmente la Juventus è tornata alla vittoria contro il Bologna, ritrovando i gol di Ronaldo e Dybala e staccando la Lazio andando a più quattro. Ora i bianconeri pensano anche al calciomercato, con alcune questioni da risolvere, come quella legata al futuro di Higuain. L’argentino sembrerebbe ormai ai margini della rosa e potrebbe essere una carta importante per arrivare al top player seguito a lungo.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina pensa ad Higuain: può facilitare l’arrivo di Chiesa

Il calciomercato della Juventus inizia ad entrare nel vivo. I bianconeri sembrerebbero aver ormai deciso che il contratto di Gonzalo Higuain non verrà rinnovato, così la società juventina starebbe cercando acquirenti per il bomber argentino. Tra le tante pretendenti sembrerebbe aggiungersi una squadra di Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Juvelive’, il ‘pipita’ sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Rocco Commissso sembrerebbe ammirare da tempo l’attaccante e sarebbe anche pronto a prendersi carico dell’ingaggio elevato dell’argentino, che proprio per motivi legati allo stipendio avrebbe rifiutato la destinazione Marsiglia.

Questa per la Juventus potrebbe essere un’ottima occasione per facilitare la trattativa per arrivare a Federico Chiesa, esterno viola a lungo cercato dai bianconeri ma anche dall’Inter. Ecco dunque che il pipita potrebbe tornare ad essere una pedina fondamentale per la società juventina, ma non in campo, bensì in chiave calciomercato per arrivare agli obiettivi preposti.

