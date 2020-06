Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per il trequartista | Contatti avviati

In casa Milan si lavoro al futuro della squadra puntando sui giovani talenti: un rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dall’Argentina

Il Milan torna alla vittoria nel match contro il Lecce, dove i tre punti sono arrivati grazie ad un sontuoso 1-4. La squadra rossonera nel frattempo lavora ininterrottamente anche in chiave calciomercato per la prossima stagione. Si punta ad un giovane trequartista in linea con i piani di Ivan Gazidis per il nuovo Milan, che piacerebbe anche alla Juventus.

Calciomercato Milan, occhi su Carrascal del River Plate: c’è anche la Juventus

Tanti dubbi a centrocampo per il Milan in questa stagione, dove le rotazioni sono state molte nel corso della stagione. Così nel comporre la rosa per la prossima stagione la società rossonera si è messa alla ricerca di possibili innesti per la zona centrale del campo. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Milan avrebbe seriamente messo nel mirino Jorge Carrascal, trequartista del River Plate.

A 22 anni il trequartista colombiano è uno dei più richiesti sul mercato, suscitando l’interesse anche della Juventus., che potrebbe inserire nella trattativa Higuain per accaparrarsi il calciatore. Secondo il sito spagnolo i rossoneri avrebbero deciso di accelerare le operazioni facendo già partire i contatti con il club argentino. Il difensore classe 1998 avrebbe una clausola rescissoria di 20 milioni, sulla quale il Milan vorrebbe cercare di ottenere uno sconto. Un acquisto che qualora dovesse chiudersi sarebbe sicuramente in linea con i piani societari di Ivan Gazidis, che sembrerebbe voler puntare sui giovani per costruire il Milan della prossima stagione.

