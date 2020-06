Calciomercato Milan, dalla Spagna | Colpaccio a zero: è fatta!

Il Milan programma il prossimo calciomercato ed è pronto a chiudere un grande colpo estivo: super offerta, top player in rossonero

Il Milan si gode la vittoria sul Lecce che muove in minima parte la classifica, dopo un’annata decisamente negativa. I rossoneri guardano al futuro con il calciomercato che dovrebbe portare l’ennesima rivoluzione a Milanello. In tal senso, un’insistente voce dalla Spagna avvicinerebbe un top player ai rossoneri. Gazidis è pronto a chiudere il colpo a parametro zero: ecco tutti i dettagli.

Un nome che è ventilato negli ultimi mesi e che potrebbe, effettivamente, vestire il rossonero durante l’estate. Il Milan e Mario Gotze non sono mai stati tanto vicini. La dirigenza rossonera, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore per portare il tedesco in Serie A. Sul giocatore vi sarebbero anche Lazio e Nizza ma il Milan in tal senso sarebbe in forte vantaggio sulla concorrenza.

I rossoneri dunque offrirebbero un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni, con Gotze orientato ad accettare la proposta del club di Elliott. Il trequartista tedesco, in scadenza con il Borussia, percepisce attualmente in Germania ben 7 milioni all’anno. Un affare che pare dunque ad un passo dalla chiusura, con il portale ‘Don Balon’ che parla di operazione praticamente conclusa. Il passaggio di Gotze in quel di Milanello parrebbe, dalla Spagna, assolutamente scontato.

Il Milan quindi proverà a rilanciare il talento tedesco che non è riuscito a tornare sui suoi livelli sin dalla seconda esperienza con i gialloneri. Gotze-Milan, affare in chiusura.

