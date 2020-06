Calciomercato Napoli, Hamsik torna in Europa | Destinazione clamorosa

Calciomercato Napoli, l’ex capitano Marek Hamsik potrebbe presto tornare in Europa: la destinazione avrebbe del clamoroso, i dettagli

L’addio al suo Napoli è arrivato nel gennaio 2019, dopo dodici anni di record e amore incondizionato. Adesso, Marek Hamsik potrebbe fare suo ritorno in Europa, dopo l’esperienza in Cina durata poco più di un anno, tra qualche comparsata e lo stop per l’emergenza pandemica. Il ritorno, però, non avrebbe lo stesso percorso della scorsa stagione: l’asse non sarebbe quello tra Dalian e Napoli, ma bensì tra Dalian ed un’altra zona del vecchio continente, più a sud dello Stivale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Arriva la chiusura dal dirigente!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sorpresa in difesa | Lo vuole Rangnick

Calciomercato Napoli, Hamsik potrebbe tornare in Europa: spunta l’ipotesi Turchia

L’ipotesi che è venuta fuori, allora, la rivela il portale ‘ SPRAVYDNES.SK’: secondo i media slovacchi, il compagno di nazionale Martin Skrtel starebbe tampinando l’ex capitano del Napoli a tornare in Europa ed unirsi a lui con la maglia del Basaksehir. Un interesse che porterebbe il club turco a considerare un’offerta economica intorno ai 6 milioni di euro per assicurarsi i servizi di Marek Hamsik. L’ex centrocampista azzurro, dunque, potrebbe fare ritorno in Europa e aggiungere alla propria carriere un’esperienza in Turchia, dopo aver vestito la maglia del Dalian Yifang per poco più di un anno.

Chissà, allora, se presto torneremo nuovamente ad ammirare una certa cresta in giro per i campi europei: Hamsik al Basaksehir potrebbe essere un’ipotesi che rischia di scaldare a lungo l’estate dell’ex capitano del Napoli.

OTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Real e Liverpool a caccia in Serie A | Colpaccio da 80 milioni!

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto del 23 giugno 2020

Calciomercato Juventus, il Marsiglia tenta Higuain | La risposta del Pipita