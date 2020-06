Calciomercato Roma, svolta Smalling | L’annuncio di Solskjaer

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa rivela dettagli importanti sul futuro di Smalling: c’è l’apertura

Chris Smalling è stato sicuramente uno dei giocatori più positivi nella stagione della Roma. Arrivato a giugno in prestito secco dal Manchester United, il difensore inglese ha collezionato ben 26 presenze tra campionato ed Europa League, mettendo a segno due gol e tenendo un rendimento sempre alto. I giallorossi però a fine stagione saranno costretti a separarsi dal centrale classe 1989 e così continuano a cercare un accordo con i ‘red devils’ per farlo rimanere nella capitale. Durante la conferenza stampa in programma in vista della partita di domani contro lo Sheffield United, l’allenatore norvegese, Ole Gunnar Solskjaer, alla domanda su un possibile prolungamento del prestito ha risposto: “Credo di si, speriamo che tutto si risolva. I prestiti hanno funzionato come volevamo”. Possibile secondo anno nella squadra di Fonseca dunque per Chris Smalling.

