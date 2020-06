Calciomercato, arrivano quattro rinnovi | L’annuncio UFFICIALE

Notizie importanti in vista della riapertura del calciomercato: è ufficiale, la big ha appena annunciato ben quattro rinnovi contrattuali

Il lungo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus sembra un lontano ricordo ed i club, seppur con difficoltà, tornano in campo. Ripresi quasi tutti i maggiori tornei in Europa, è tempo di pensare al calciomercato e ai possibili innesti da inserire in vista della stagione 2020/21. Ma non solo. Il top club ha appena annunciato ben quattro rinnovi contrattuali, attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, c’è l’annuncio: “Hanno rinnovato”

Una breve nota sul sito ufficiale per comunicare la permanenza di quattro giocatori che erano in scadenza. L’Arsenal ha annunciato ben quattro rinnovi contrattuali. In prima battuta, il club ha annunciato l’estensione del prestito di Dani Ceballos dal Real Madrid fino al termine di questa stagione. Lo spagnolo era in scadenza il 30 giugno ma prima di tornare in Spagna, completerà il suo percorso con i ‘Gunners’. Rinnovo annuale, invece, per David Luiz che ha prolungato fino al 30 giugno 2021. Pablo Mari, invece, alla riapertura del mercato estivo firmerà un accordo a lungo termine salutando definitivamente il Flamengo.

Discorso simile per l’ex interista Cedric Soares che, in prestito dal Southampton, resterà a titolo definitivo all’Arsenal. Il direttore tecnico Edu ha voluto poi esprimere la sua soddisfazione per i rinnovi: “David Luiz è un giocatore importante per noi, siamo felici di tenere Pablo anche per il futuro nonostante il suo infortunio. Discorso simile per Cedric che è quasi pronto dopo alcuni infortuni”.

L’Arsenal 2020/21, dunque, ripartirà da questi nomi. I ‘Gunners’ sono già al lavoro per offrire ad Arteta un’ossatura solida in vista della prossima stagione.

