Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Il Barcellona trema!

L’Inter è ormai concentrata sul campionato ma la società lavora per il futuro. Arrivano novità clamorose riguardo il futuro di Lautaro Martinez

È una buona stagione fin qui per l’Inter, che può ancora dire la sua soprattutto in Europa League, dove si ripartirà ad agosto direttamente dagli ottavi di finale contro il Getafe che si disputeranno in gara secca. In Serie A invece la situazione è un po’ più delicata, visto che dopo una lotta avvincente con la Juventus ora il distacco è di ben 8 punti.

La società inizia a pensare già al futuro e vuole ripartire dalla buona base che ha costruito l’estate scorsa. Prima però ci sarà da valutare le possibili uscite per poi considerare le entrate. Un nome che sembrerebbe sempre più in uscita è quello di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, cessione Lautaro: il PSG tenta di fare lo sgambetto al Barcellona

L’argentino ha vissuto fin qui una grande stagione e ha realizzato 17 reti in 33 gare giocate. La grande prestazione al Camp Nou ha attirato l’attenzione del Barcellona, che lo insegue ormai da diversi mesi ed è a caccia di un accordo, ma potrebbero esserci novità in merito alla trattativa tra nerazzurri e Blaugrana.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il PSG potrebbe inserirsi di prepotenza nella trattativa per Lautaro qualora il Barcellona dovesse prendere Neymar. I francesi sanno che possono fare ben poco per convincere al brasiliano a restare, per cui potrebbero vendicarsi soffiando un obiettivo al club catalano.

Lautaro e l’Inter sembrano sempre più lontane, ma il futuro dell’argentino continua a essere in bilico visto che non ci sono ancora accordi.

