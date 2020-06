Calciomercato Juventus, colpo in casa Bayern | Richiesta a sorpresa!

La Juventus avrebbe individuato in Bundesliga un grande rinforzo per il proprio centrocampo: la controfferta del Bayern ha sorpreso Paratici.

Il mercato della Juventus ha come obiettivo principale quello di sopperire alla mancanza di qualità a centrocampo. Avere una mediana capace di abbinare un maggior palleggio ad un dinamismo importante è fondamentale per attuare l’idea di calcio proposta da Maurizio Sarri. Per questo motivo i bianconeri stanno cercando un grande colpo per il centrocampo: uno dei candidati per la regia è Thiago Alcantara. Lo spagnolo, in particolare sotto la gestione di Guardiola, è diventato fra i migliori al mondo nel suo ruolo. La contro-richiesta del Bayern Monaco, però, avrebbe sorpreso Paratici.

Calciomercato Juventus, provocazione del Bayern | De Ligt per Thiago Alcantara

All’interesse della Juventus per Thiago Alcantara, il Bayern Monaco avrebbe risposto con una provocazione: scambio secco con de Ligt. Il centrale olandese, fra i migliori nelle ultime tre partite dei bianconeri, sembra essere riuscito a scrollarsi di dosso le insicurezze dei primi mesi e adesso sarebbe già diventato un pilastro della ‘Vecchia Signora’. La Juventus, infatti, non avrebbe intenzione di privarsi di de Ligt, sul quale i bianconeri sono pronti a scommettere per i prossimi anni.

Nonostante Thiago Alcantara sia un profilo molto gradito a Torino, la Juventus non sembra disposta ad inserire il centrale ex Ajax. La sensazione è che il club bavarese abbia fatto una provocazione ai bianconeri, con l’intento di far passare il messaggio che il centrocampista spagnolo ha una valutazione molto alta. Se nelle prossime settimane non arriveranno segnali di maggiore flessibilità da parte del Bayern, sarà difficile che l’operazione possa andare a buon fine.

