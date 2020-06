Calciomercato Juventus, colpo possibile | Il PSG si defila

La Juventus vuole il colpo per la prossima estate. Il PSG si allontana, assist ai bianconeri!

È emergenza terzini per la Juventus. De Sciglio e Alex Sandro saranno infortunati ancora per qualche settimana mentre Danilo salterà la prossima gara di campionato per squalifica, dopo il rosso rimediato nella gara contro il Bologna in seguito alla doppia ammonizione ricevuta. La compagine bianconera scenderà in campo con il Lecce son un solo terzino a disposizione, ovvero Juan Cuadrado.

Il colombiano, inoltre, non è neanche un terzino naturale ma grazie alle sue doti tecniche è un calciatore più offensivo. La società conosce bene ormai la situazione della rosa ed è già al lavoro per il futuro, per evitare che si ripetano delle emergenze simili.

Calciomercato Juventus, caccia al terzino: il PSG si allontana da Telles

Fabio Paratici sarebbe a caccia di un nuovo terzino sinistro e, dopo aver rifiutato all’ultimo l’arrivo di Kurzawa nel mercato di gennaio, si cerca un nuovo colpo di un calciatore più adatto allo stile di gioco richiesto dal tecnico Maurizio Sarri.

Un nome potrebbe essere Alex Telles, accostato già in passato ai bianconeri che potrebbero tentare l’assalto nei prossimi mesi. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2021 ma potrebbe arrivare un assist per la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, il PSG dovrebbe allontanarsi da Telles e la Juventus potrebbe avere una concorrenza meno agguerrita.

I francesi ritengono troppo alta la richiesta del Porto, che per il proprio terzino vorrebbe circa 30 milioni di euro.

