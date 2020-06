Calciomercato Inter, ‘clasico’ per Lautaro | Scambio più soldi dal Real

Fase di stallo tra il Barcellona e l’Inter per Lautaro Martinez: ad approfittarne potrebbe essere il Real Madrid con un’offerta allettante

Il calciomercato dell’Inter continua principalmente a girare attorno al futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è corteggiato da tempo dal Barcellona, la cui trattativa sembrerebbe essere in una fase di stallo totale. Potrebbe così approfittarne la loro rivale, il Real Madrid. Blancos pronti a mettere sul piatto un’offerta che farebbe vacillare Conte.

Calciomercato Inter, non solo il Barcellona: il Real Madrid mette sul piatto Hakimi per arrivare a Lautaro Martinez

Lautaro Martinez continua ad essere al centro dei desideri dei top club europei ed in particolare del Barcellona, che lo segue da tempo ormai. La situazione tra l’attaccante argentino ed il club catalano però sembrerebbe essere in completo stallo, così ad approfittarne potrebbe essere il Real Madrid. Così anche i ‘blancos’ sembrerebbero pronti all’assalto per il ‘toro’ nerazzurro. Il club di Florentino Perez infatti, sembrerebbero pronti a mettere sul piatto ben 52 milioni più il cartellino di Achraf Hakimi, giocatore che piace molto ad Antonio Conte e che potrebbe servire per arrivare ad un accordo.

L’offerta è naturalmente molto allettante, ma il Real Madrid dovrà anche fare i conti con la volontà di Lautaro, che ha già raggiunto l’accordo con il Barcellona per un contratto quinquennale da 12 milioni l’anno. La squadra castigliana dovrà dunque almeno pareggiare l’offerta dei rivali per provare a convincere l’attaccante. Vedremo dunque quale delle due squadre riuscirà a strappare Lautaro Martinez ai nerazzurri o se l’Inter deciderà di tenersi il proprio bomber.

