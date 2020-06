Calciomercato Inter, ‘problema’ Perisic | I dettagli

Dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo, l’Inter deve fare i conti con il calciomercato: ‘problema’ Ivan Perisic per Marotta. I dettagli

Il pensiero dell’Inter, oltre al mezzo passo falso contro il Sassuolo, si chiama calciomercato. Marotta è in costante allarme per eventuali colpi da regalare a Conte in vista del 2020/21 ma non solo. Potrebbe complicare i piani di mercato della società meneghina il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato, in prestito fino al termine della stagione con il Bayern Monaco, potrebbe non restare in Germania. Ecco cosa può accadere: i possibili scenari.

Calciomercato Inter, grana Perisic: il destino del croato

Un riscatto che già nelle ultime settimane pareva difficile e poco probabile, adesso è sicuro. Ivan Perisic difficilmente resterà al Bayern Monaco, visto che l’opzione per il riscatto dell’ex Wolfsburg è scaduta nei giorni scorsi. Il club bavarese aveva la possibilità di trattenere il nazionale croato sborsando una cifra vicina ai 20 milioni. In casa Bayern, dunque, sono state fatte considerazioni differenti ed ecco che Perisic potrebbe tornare alla corte di Conte.

Un rientro alla base che complicherebbe non poco i piani di Marotta, con il giocatore che resta in scadenza il 30 giugno 2022 con l’Inter. Situazione in divenire, il futuro di Perisic è ancora da definire: tra Germania e Italia, il ritorno all’Inter sembra un rischio molto alto.

In questa stagione in Bundesliga, l’esterno ha collezionato con la maglia del Bayern Monaco 29 presenze con 6 reti ed 8 assist vincenti.

